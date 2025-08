Gleina/MZ. - Ankommen, Ruhe genießen, sich mit Familie und Freunden treffen: Babett Hartmann ist für knapp eine Woche zu Besuch in ihrer alten Heimat. Sie wurde in Zeitz geboren, wuchs hier auf, studierte in Leipzig und Dänemark Kirchenmusik und lebt seit 2007 in der Nähe von Kopenhagen. In Dänemark hat sie ihren Mann kennengelernt und eine Familie gegründet. Ob sie mal zurückkommt? „Eher nicht, in Dänemark lebt es sich entspannter. Es gibt eine gemütliche und herzliche Atmosphäre auch Hygge genannt“, erzählt Babett Hartmann. So ist es zum Beispiel Tradition, den Freitagnachmittag mit den Kindern zu verbringen, gemeinsam etwas zu unternehmen und Süßes zu naschen. Doch sie ist nicht nur wegen der Familie in die alte Heimat gekommen.

