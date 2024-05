Auch am letzten Maifreitag 2024 wird es ungemütlich in Sachsen-Anhalt. Das Wetter bringt viel Regen und örtliche Schauer ab Mittag. Das Wochenende fällt gänzlich ins Wasser.

WETTER AM Freitag

Das Wetter am Freitag, 31. Mai, wird regnerisch in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale). - Für Freitag, 31. Mai, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab den frühen Mittagsstunden örtliche Schauer und im Süden Sachsen-Anhalts Dauerregen vorhergesagt. Es gibt bereits Wetterwarnungen.

Die Temperaturen steigen am Freitag nochmal auf bis zu 22 Grad, im Harz bis zu 19 Grad, an. Bei starker Bewölkung und wenig Sonne bleibt es in weiten Teilen des Landes zunächst trocken. Ab den frühen Mittagsstunden gibt es dann kurze Schauer.

Wetter am Freitag in Sachsen-Anhalt: Erster Dauerregen durchzieht das Land

Warnungen vor starkem Dauerregen bestehen bereits für den Burgenlandkreis, den Saalekreis und den Landkreis Mansfeld-Südharz.

In der Nacht zu Samstag regnet es besonders im Bereich zwischen Fläming und Südharz, im Burgenland teils ergiebig - und lokal drohen sogar Gewitter. Die Tiefsttemperaturen liegen bei bis zu 9 Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Horror-Wochenende steht bevor

Am Samstag drohen neben Gewittern, Sturmböen und Hagel auch Regenmengen von bis zu 150 Litern pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden. Erste Veranstaltungen, wie die Musikmeile in Köthen und das Kinderfest des Vereins Pro Krosigk-Kaltenmark in Halle, wurden wetterbedingt abgesagt.

Dennoch steigen die Temperaturen teils auf bis zu 24 Grad an.