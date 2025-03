Halle (Saale)/MZ/EI. - Weil die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte der Stadtwerke Halle (SWH) an diesem Donnerstag und Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen hat, kommt es bei einigen Unternehmen der SWH-Gruppe zu Einschränkungen. Wie die Stadtwerke mitteilen, können am 13. und 14. März deshalb die Mülltonnen nur stark eingeschränkt entsorgt werden, gleiches gilt für die Sperrmüllentsorgung. Auch nicht alle Wertstoffmärkte haben geöffnet. Weiter bleiben alle Schwimmbäder geschlossen, es findet keine Straßenreinigung statt, Waschmobil und Schadstoffmobil fahren nicht und die Termine zum Ein- und Ausbau von Wasserzählern entfallen. Am Donnerstag, 13. März, werden in Halle zudem Kitas und Horte bestreikt.

So sehen die Einschränkungen laut Stadtwerken Halle im Detail aus

Schwimmbäder: Saline, Schwimmhalle Neustadt und das Stadtbad haben am 13. und 14. März geschlossen, es findet auch kein Schulschwimmen und Vereinsschwimmen statt. Das Maya mare ist nicht betroffen und hat von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Der Schul-, Vereins- und Leistungssport in der Robert-Koch-Schwimmhalle ist ebenfalls nicht betroffen.

Mülltonnen: Mülltonnen, die laut Plan für Donnerstag oder Freitag terminiert sind, werden nur sehr eingeschränkt oder gar nicht entsorgt. Kundinnen und Kunden werden gebeten, die Tonnen trotzdem rauszustellen und diese für die Nachentsorgung stehen zu lassen. Die Wertstoffmärkte in der Schieferstraße und in der Äußeren Radeweller Straße bleiben geschlossen, es ist auch keine Grünschnittabgabe möglich. Geplante Sperrmüllentsorgungstermine werden möglicherweise verzögert stattfinden.

Ein- und Ausbau von Wasserzählern: Die geplanten Termine zum Zählerein- oder -ausbau mit der W+H Wasser und Haustechnik können am 13. und 14. März nicht stattfinden.

Anlieferung auf die Deponie: Eine Anlieferung von Verwertungsabfällen zur Abfallwirtschaft Halle-Lochau ist an den Warnstreiktagen nicht möglich.

Ab Samstag sollen die Services der Stadtwerkegruppe dann wieder wie gewohnt verfügbar sein.