Halle (Saale)/MZ - Wer die Innovation an der Weltneuheit auf der Deponie Lochau verstehen will, muss zunächst in die gigantische Lagerhalle. Hier landet Halles Haus- und Sperrmüll. Berge an Unrat und Plastik.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.