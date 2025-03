Am 13. März hat Verdi die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu einem ganztägigen Warnstreik aufgetroffen. Betroffen sind auch Kitas und Horte in Halle und dem Saalekreis.

Erneuter Streik in Halle - diese Kitas bleiben am Donnerstag geschlossen

In Halle werden am 13. März wieder Kitas und Horte bestreikt.

Halle/MZ. - Eltern brauchen wieder starke Nerven: Die Gewerkschaft Verdi hat die kommunalen Beschäftigten im öffentlichen Dienst im südlichen Sachsen-Anhalt für Donnerstag, 13. März, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind dabei auch wieder die kommunalen Kitas und Horte in Halle und dem Saalekreis. „Es ist mit massiven Einschränkungen zu rechnen“, betont Johannes Mielke, stellvertretender Verdi-Bezirksgeschäftsführer.

Streik: Diese Kitas in Halle bleiben am 13. März zu

Wie die Stadt Halle auf MZ-Anfrage mitteilt, sind für das Stadtgebiet bislang vier Komplettschließungen bekannt. So bleiben die Kitas „Kinderland“, „Kinderwelt“, „Am Stadtpark“ und „Gestiefelter Kater“ am Donnerstag zu. Welche Einrichtungen darüber hinaus betroffen sind, ist unklar. „Aus der Erfahrung der vergangenen zwei Streiktage kommen – wenn überhaupt – Informationen zu bestreikten Kitas nur sehr spät. Grundsätzlich werden voraussichtlich alle Einrichtungen in unterschiedlicher Intensität betroffen sein“, teilt die Stadtverwaltung mit. Entscheidend sei auch, wie viele Mitarbeitende einer Einrichtung streiken. Bei wenigen Streikteilnehmern sei der Betrieb zwar in der Qualität eingeschränkt, die Betreuung der Kinder erfolge jedoch.

Lesen Sie auch:Streik von Verdi in Sachsen-Anhalt - hier bleiben Kitas am Donnerstag zu

Vom Streik betroffen? Das rät die Stadt Halle Eltern

Eine konkrete Notfallbetreuung gibt es deshalb nicht. Die Stadt empfiehlt Eltern, sich im Rahmen eigener Initiativen gegenseitig in der Betreuung zu unterstützen und rät grundsätzlich, unmittelbar in den jeweiligen Kitas und Horten nachzufragen, ob diese vom Streik betroffen sind.

Die Gewerkschaft Verdi rechnet für Donnerstag mit rund 500 Streikteilnehmern in Halle, ein Großteil davon Erzieherinnen und Erzieher. Zudem seien die Beschäftigten der Stadtwerke Halle und der Sparkassen aufgerufen worden, die Arbeit niederzulegen. Mehrere Busse bringen Streikteilnehmer auch aus Weißenfels, Naumburg oder Dessau nach Halle. Anders als zuletzt ist dieses Mal wieder ein Demonstrationszug geplant. Laut Mitteilung von Verdi soll die Versammlung um 10 Uhr im Volkspark starten. Eine halbe Stunde später macht sich die Demo dann auf den Weg in Richtung Innenstadt, ehe auf dem Marktplatz ab 11.30 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet.

Darum geht es beim Streik im öffentlichen Dienst

Hintergrund des Streiks ist die bevorstehende dritte Verhandlungsrunde an diesem Wochenende. „Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen. Sollte die Arbeitgeberseite bei ihrer Blockadehaltung bleiben, steht eine Eskalation der Streiks unmittelbar bevor“, warnt Mielke. Die Beschäftigten fordern neben einer Gehaltserhöhung unter anderem auch drei zusätzliche freie Tage pro Jahr.