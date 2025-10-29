Die trockenen Sommer setzen auch den Bäumen im Bergzoo Halle zu. Am Südhang wurde genau deshalb nun die nicht einheimische Roteiche gepflanzt.

Mit Video: Passender Baum für schwierigen Standort - Ministerpräsident Haseloff pflanzt Roteiche im Bergzoo Halle

Halle (Saale)/MZ. - Für eine Neupflanzung ist der sonnige Südhang im Bergzoo Halle eine Herausforderung. Der Boden ist dort besonders trocken. Und genau dort wurde nun unter Beteiligung von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eine Roteiche gepflanzt - der Baum des Jahres 2025.