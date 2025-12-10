Historische Gaststätte im Böllberger Weg Vertrag unterzeichnet: Das sagen die neuen Gastronomen des Kaffeegartens an der Saale in Halle
Der Kaffeegarten war 150 Jahre eine angesagte Gastronomie im Süden Halles. Dank millionenschwerer Investitionen der GWG kehrt ein Restaurant dorthin zurück.
Aktualisiert: 10.12.2025, 17:28
Halle (Saale)/MZ - Die Wohnungsgesellschaft GWG aus Halle-Neustadt hat ein weiteres Puzzlestück zum Kaffeegarten „Am Mühlwerder“ am Böllberger Weg fertig. Jetzt steht auch der Betreiber der neuen Gaststätte fest.