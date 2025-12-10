Der Kaffeegarten war 150 Jahre eine angesagte Gastronomie im Süden Halles. Dank millionenschwerer Investitionen der GWG kehrt ein Restaurant dorthin zurück.

Vertrag unterzeichnet: Das sagen die neuen Gastronomen des Kaffeegartens an der Saale in Halle

Stefan Werner, Oliver Pretzsch, Jana Kozyk und Jens Schade (v.l.n.r.) unterzeichneten den Mietvertrag für das Restaurant und die Festsäle.

Halle (Saale)/MZ - Die Wohnungsgesellschaft GWG aus Halle-Neustadt hat ein weiteres Puzzlestück zum Kaffeegarten „Am Mühlwerder“ am Böllberger Weg fertig. Jetzt steht auch der Betreiber der neuen Gaststätte fest.