Assion Lawson aus Togo erzählt im Weißenfelser Museum davon, wie das Fest der Christen in seinem Geburtsland gefeiert wird.

Weihnachten bei 30 Grad - Wie das Fest in Westafrika gefeiert wird

Assion Lawson, hier an einem Balafon, spricht im Weißenfelser Museum über Weihnachten in Togo.

Weißenfels/MZ. - Einen großen Unterschied gibt es schon mal auf jeden Fall: Im westafrikanischen Togo feiern die Menschen Weihnachten bei Temperaturen um die 30 Grad. Davon, wie das große Fest in seinem überwiegend christlich geprägten Geburtsland begangen wird, hat Assion Lawson in dieser Woche Kindern im Weißenfelser Museum erzählt.