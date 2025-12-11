weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Weißenfelser Museum: Weihnachten bei 30 Grad - Wie das Fest in Westafrika gefeiert wird

Eil
Karls Erdbeerhof kommt nach Wernigerode: Alle Details zum Mega-Projekt im Harz
Karls Erdbeerhof kommt nach Wernigerode: Alle Details zum Mega-Projekt im Harz

Weißenfelser Museum Weihnachten bei 30 Grad - Wie das Fest in Westafrika gefeiert wird

Assion Lawson aus Togo erzählt im Weißenfelser Museum davon, wie das Fest der Christen in seinem Geburtsland gefeiert wird.

Von Andreas Richter 11.12.2025, 16:00
Assion Lawson, hier an einem Balafon, spricht im Weißenfelser Museum über Weihnachten in Togo.
Assion Lawson, hier an einem Balafon, spricht im Weißenfelser Museum über Weihnachten in Togo. Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Einen großen Unterschied gibt es schon mal auf jeden Fall: Im westafrikanischen Togo feiern die Menschen Weihnachten bei Temperaturen um die 30 Grad. Davon, wie das große Fest in seinem überwiegend christlich geprägten Geburtsland begangen wird, hat Assion Lawson in dieser Woche Kindern im Weißenfelser Museum erzählt.