Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Einen Schwerpunktkontrolltag der Polizei hat es bereits am Dienstag im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gegeben. Dabei wurde laut Mitteilung verstärkt der Auto- und Radfahrverkehr ins Auge gefasst.

Im Fokus der Beamten stand die Überprüfung des technischen Zustandes – insbesondere die Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung der Fahrzeuge. Denn gerade in der dunklen Jahreszeit heißt es „sehen und gesehen werden“.

Mit einem größeren Aufgebot waren die Beamtinnen und Beamten an verschiedenen Orten präsent und überprüften mehr als 350 Fahrzeuge und deren Nutzer. Insgesamt leiteten die Einsatzkräfte drei Straf- und 31 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. So wurden unter anderem 20 Kraftfahrzeuge festgestellt, deren Beleuchtung nicht einwandfrei funktionierte.

Natürlich hatte die Polizei auch den Schulweg mit im Blick und die Kinder, die mit dem Rad unterwegs sind. Hier konnten an zehn Fahrrädern lichttechnische Mängel festgestellt werden. Deshalb wird darauf hingewiesen, dass hier vor allem die Eltern in der Pflicht sind, für ein rundherum verkehrssicheres Fahrrad ihres Kindes zu sorgen, damit es sicher zur Schule und nach Hause kommt.