In der Linzer Straße in Halle-Südstadt hat in der Nacht ein verheerender Wohnungsbrand ein Mehrfamilienhaus zerstört. Fünf Menschen wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr war in der Südstadt in Halle im Großeinsatz.

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Dienstag kam es in der Linzer Straße in der halleschen Südstadt zu einem verheerenden Großbrand. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.