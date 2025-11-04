weather wolkig
Rockband zum Anfassen Überraschende Ankündigung - Deutsch-Rocker von Frei.Wild planen Kneipentour in Roßlau und Dessau

Die Ankündigung elektrisiert die Fans: Die Deutschrock-Band Frei.Wild veranstaltet am Wochenende eine Kneipentour in Roßlau und Dessau. Was die Fans erwartet und was die Musiker mit der Stadt verbindet.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 04.11.2025, 11:07
Freiwild füllen riesige Hallen. Das Leipzig Konzert ist ausverkauft.
Freiwild füllen riesige Hallen. Das Leipzig Konzert ist ausverkauft. Foto: Patrick Schneiderwind

Dessau-Roßlau/MZ. - Der Sonntag ist für Kneipen und Gaststätten in der Regel nicht der umsatzstärkste Tag der Woche. In vielen Familien heißt es: Tatort statt Theke, denn am nächsten Morgen müssen alle wieder früh raus zur Arbeit. Am kommenden Wochenende wird das in Dessau-Roßlau in vier Gaststätten mit Sicherheit anders sein.