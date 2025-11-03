weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Neue Single In Den Charts: Schlagersängerin Nadine Fabielle aus Jessen singt sich mit „Sag mir wie weit“ in Fanherzen

Wenn Musik zur Lebensgeschichte wird: Nadine Fabielle findet ihren eigenen Weg in der Schlagerwelt. Die Sängerin spricht über Mut, Musik und ihr neues Lied: „Sag mir wie weit“.

Von Annette Schmidt Aktualisiert: 04.11.2025, 11:10
Im Tonstudio fühlt sich Nadine Fabielle genauso wohl wie auf der Bühne. Aktuell ist sie mit ihrem neuen Song „Sag mir wie weit“ in den Charts.
Im Tonstudio fühlt sich Nadine Fabielle genauso wohl wie auf der Bühne. Aktuell ist sie mit ihrem neuen Song „Sag mir wie weit" in den Charts. (Foto: Nadine Fabielle)

Jessen/MZ. - Mit ihrer aktuellen Single „Sag mir wie weit“ hat sich Nadine Fabielle seit diesem Sommer einen festen Platz in den Airplay-Charts „Pop-Konservativ“ erarbeitet. Seit zehn Wochen behauptet sie sich neben bekannten Namen wie Beatrice Egli, Anna-Maria Zimmermann oder Howard Carpendale. Der Titel erzählt von einer komplizierten Beziehung und wirft zugleich eine sehr persönliche Frage auf: Wie weit kann die 40-jährige Sängerin aus Jessen mit ihrer Musik kommen?