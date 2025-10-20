Eine Tanne soll in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt in Halle schmücken. Am 12. November soll der imposante Baum gefällt und auf den Markt gebracht werden. Die MZ hat mit den Baumspendern gesprochen.

Ein Baum für Halle: Weihnachtsbaum 2025 kommt aus dem Norden der Stadt

Einer bleibt, einer fällt: Der Baum vorne rechts soll Halles Weihnachtsbaum 2025 werden. Am 12. November soll er gefällt und auf den Marktplatz in Halle gebracht werden.

Halle (Saale)/MZ. - Noch steht sie fest verwurzelt im Garten einer jungen Familie im Norden Halles: eine mächtige, rund 18 Meter hohe Tanne. Doch nicht mehr lange: Am frühen Morgen des 12. November soll der imposante Nadelbaum gefällt und anschließend in die Innenstadt auf den Marktplatz transportiert werden. Dort soll er in diesem Jahr den halleschen Weihnachtsmarkt schmücken und zum Mittelpunkt der Adventszeit werden.