Sie sind unschwer zu erkennen: Nicht nur an den Ersti-Beuteln, sondern auch an einer Spur Unbeholfenheit. Die Uni Halle begrüßte am Donnerstagmorgen bei ihrer Immatrikulationsfeier 4.000 Erstsemester zum Studienstart auf dem Uniplatz.

Dem Bühnenprogramm zur feierlichen Immatrikulation auf dem Uniplatz können Studierende im Liegestuhl zusehen.

Halle/MZ. - In die Landkarte werden kleine Nadeln gesteckt und Portraitfotos dazu geklebt. „Da komme ich her“ ist das Netz aus mittlerweile mehreren Hundert Stecknadeln übertitelt. Auch Rektorin Claudia Becker fügt sich in dieses Wimmelbild ein und macht ihren roten Faden an dem Pin fest.