Überraschung für Bundespolizei Dieb stellt sich im Hauptbahnhof Halle und geht freiwillig ins Gefängnis

Freiwillig in den Knast: Am Donnerstagmorgen hat sich ein Mann im Bahnhof Halle selbst der Polizei gestellt. Er wurde im März 2020 wegen Diebstahls verurteilt, zahlte aber weder die Geldstrafe und trat auch die Haft nicht an. Der Mann wurde seit Juni gesucht.