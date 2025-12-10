Der Countdown läuft: Schon diesen Freitag wird „The Voice of Germany“ gekürt. Greta Heimann aus Halle hat noch Chancen auf den Sieg – und die stehen gar nicht so schlecht. Der MZ sagte sie, wie sie den Einzug ins Finale erlebt hat und welches Team ganz bestimmt gewinnt.

Greta Heimann aus Halle stand am vergangenen Freitag als erste Kandidatin für das Finale fest. Ihre Chancen auf den Sieg stehen gar nicht so schlecht.

Halle (Saale)/MZ. - Ihrem Team ist Greta Heimann noch ganz schön was schuldig. Als am vergangenen Freitag verkündet wurde, welche Kandidaten ins Finale der Gesangsshow einziehen, raunte sie ihren Mitstreitern zu: „Wenn jetzt einer von uns als erstes kommt, fresse ich einen Besen.“ Damit, dass ausgerechnet sie selbst von der großen Leinwand von ihrem eigenen Gesicht angegrinst wird, hat sie wohl nicht gerechnet.