Südpark in Halle-Neustadt versinkt im Müll - wieder neue Hausverwaltung für Wohnblöcke

Wohnen in Halle

Obwohl in der Mendelssohn-Bartholdy-Straße im Südpark etliche Mülltonnen stehen, landet Abfall und Sperrmüll trotzdem auf der Wiese.

Halle (Saale)/MZ. - Die Haustür des Wohnblocks 17 in der Offenbachstraße im Südpark steht offen. Eine Glasscheibe wurde zerbrochen, das Schloss rastet nicht mehr ein. Auch die Wohnungstüren im Gebäude wurden aufgebrochen. Das Haus sieht auf den ersten Blick verwahrlost und verlassen aus. Doch in vielen Zimmern liegen Decken und Matratzen neben leeren Chipstüten und Flaschen auf dem Boden. Wer sich darin aufhält, ist unklar. Am Mittwochmorgen hat die MZ niemanden angetroffen.