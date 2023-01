Streit um Neubaugebiet in Dölau

Dölau: Warum es an einem neuen Wohngebiet am Stadtrand von Halle heftige Kritik gibt.

Halle (Saale)/MZ - In Halle sollen mehr neue Einfamilienhäuser gebaut werden. Das ist nicht nur der Plan so mancher Investoren, die Geld verdienen wollen, sondern auch das erklärte Ziel der Stadtverwaltung, die verhindern will, dass Familien aus Halle wegziehen, weil sie woanders leichter bauen können. In Dölau im Nordwesten der Stadt soll in den nächsten Jahren ein Neubaugebiet mit rund 45 Ein- und Zweifamilienhäusern entwickelt werden. Der Bebauungsplan, der bald im Stadtrat verabschiedet werden soll, sorgt jedoch für heftige Kritik.