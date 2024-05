Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzkreis/MZ. - Am 9. Juni haben die Menschen im Landkreis Harz viel zu wählen: Ortschaftsräte, Stadträte, den Kreistag und das EU-Parlament. Die vielen Plakate entlang der Straßen und große Banner an exponierten Plätzen zeigen, Wahlkampf ist Werbung. Aber was bringen die Plakate wirklich, und was lassen sich die Parteien das kosten? Die Redaktion hat dazu die Vorsitzenden der Harzer Kreisverbände von CDU (Ulrich Thomas), SPD (Jörg Felgner), Grünen (Bernhard Zimmermann), Linke (Alexander Luft) und AfD (Christian Hecht) befragt.Wie wichtig ist die Plakatwerbung zur Wahl und entscheiden Bürger wirklich danach, wen sie auf den Fotos sehen? CDU: Sie ist ein wichtiger Baustein unserer Wahlkampfstrategie. Sie dient zum einen auf den Wahltermin hinzuweisen, zum anderen auf uns als CDU im Harz als interessantes Angebot für den Wähler. Fotos können zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen.SPD: Ich gehe davon aus, dass Plakate die Wahlentscheidung unterstützen können. Die Wählerinnen und Wähler erkennen nämlich, wer aus ihrer Gemeinde für ein kommunales Mandat antritt. Es trägt zur Bekanntheit bei. Grüne: Wir halten Plakatwerbung nicht für das wichtigste Instrument im Wahlkampf, viel wichtiger sind persönliche Ansprache und konkrete Ideen vor Ort. Da Plakat-Wahlkampf aber üblich ist, sind für uns die Plakate vor allem das Signal: Wir sind dabei, ihr könnt uns wählen, und wir werben um eure Stimme. Linke: Das ist schwer zu beantworten. Ich kenne Studien, die sagen, dass Plakatwerbung keinen großen Einfluss hat und mehr als Hinweis aufgenommen wird, dass bald Wahlen sind, aber so gut wie keine Wahlentscheidung dadurch getroffen wird. Persönlich würde ich diese Einschätzung der Wissenschaft genauso einschätzen.