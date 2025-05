Die Temperaturen steigen. Bald zieht es wieder viele Menschen an die Badegewässer in der Region. Doch kann man dort ohne Bedenken baden gehen?

Start in die Badesaison: Wie gut ist die Wasserqualität in Halle und dem Saalekreis?

Halle (Saale)/MZ/EI. - Am 15. Mai startet in Sachsen-Anhalt offiziell die Badesaison. Und die Abkühlung kann man fast überall im Land im wahrsten Sinne des Wortes ungetrübt genießen. Denn fast 90 Prozent der von den Gesundheitsämtern der Städte und Landkreise untersuchten Badegewässer weisen eine „ausgezeichnete“ Badequalität auf, wie das Gesundheitsministerium nun bestätigt.

Badeseen in Halle und Saalekreis haben sehr gute Wasserqualität

Das gilt auch für alle offiziellen Badegewässer in Halle (Heidebad und Karlsbad Angersdorfer Teiche) und im Saalekreis (Friedrichsbad Zwintschöna, Hasse-Roßbach Wallendorfer See, Raßnitzer See und Geiseltalsee in Stöbnitz und Frankleben). Für das Pappelgrund-Bad in Teutschenthal, das in diesem Jahr erstmals wieder öffnet, gibt es noch keine Einstufung.

Bis zum Ende der Badesaison, die in der Regel bis zum 15. September dauert, werden die Gewässer regelmäßig kontrolliert.