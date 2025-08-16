In der Zeitzer Berufsschule wird gebaut. Aus diesem Grund wurden in der Turnhalle zwei Klassenräume eingerichtet. Vereine erfuhren davon erst kurz vor Schuljahresbeginn. Was der Kreis dazu sagt.

Der Badmintonverein Zeitz (blau) gehört zu jenen, die seit dieser Woche nicht mehr in die Zeitzer Berufsschule dürfen, hier bei einem Turnier.

Zeitz/Mz. - Etwa ein Dutzend Jungen des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ) haben vermutlich den größten Klassenraum in Sachsen-Anhalt. Sie lernen in der Turnhalle der Berufsbildenden Schulen Zeitz. Eine leichte Trennwand teilt die riesige Halle in zwei Klassenzimmer. Auf dem Parkett liegt Auslegware, darauf stehen Schulbänke, Stühle, Tafel. Am Freitagvormittag arbeiten die anwesenden Schüler ruhig und konzentriert. „Das geht schon so. Für uns dauert diese Lösung nur wenige Tage. Bereits am Dienstag sollen wir wieder zurück in unseren normalen Raum“, sagt der Lehrer.