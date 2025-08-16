Seit vielen Jahren fordern Eisleber Bürger und Stadträte, den öffentlichen Alkoholkonsum am Schloßplatz zu unterbinden. Was die Stadtverwaltung dazu jetzt vorschlägt.

Eisleben/MZ. - Es ist seit vielen Jahren ein Ärgernis in Eisleben: Die kleine Grünanlage am Schloßplatz ist ein beliebter Treff für Alkoholtrinker. Zwar werden Passanten eher selten direkt belästigt, aber vor allem das öffentliche Urinieren ist eine hässliche Begleiterscheinung des Trinkertreffs. Entsprechende Erlebnisse haben Bürgerinnen und Bürger gerade in den vergangenen Monaten immer wieder geschildert.