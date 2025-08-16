Das Städtische Klinikum hat seit dieser Woche einen neuen High-Tech-Computertomographen im Schockraum der Notaufnahme. Warum die Anschaffung notwendig war, was die Technik kann und welche Investitionen noch folgen.

Der neue Computertomograph steht bereits an seinem Platz in der Notaufnahme. Ab 25. August soll er startklar für Patienjten sein.

Dessau/MZ. - Das Städtische Klinikum hat seit dieser Woche einen neuen High-Tech-Computertomographen im Schockraum der Notaufnahme. Wie das Klinikum in einer Presseinformation mitteilt, steht das Gerät bereits am vorgesehenen Platz und muss im nächsten Schritt vom Tüv freigegeben werden. Ab dem 25. August soll es für den Patientenbetrieb zur Verfügung stehen, so die Planung von Susanne Siebenhaar, Abteilungsleiterin Medizintechnik.