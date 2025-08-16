Land gibt 4,3 Millionen Euro Fördergeld Hochmoderne Technik in der Notaufnahme: Städtisches Klinikum Dessau investiert in neuen Computertomografen
Das Städtische Klinikum hat seit dieser Woche einen neuen High-Tech-Computertomographen im Schockraum der Notaufnahme. Warum die Anschaffung notwendig war, was die Technik kann und welche Investitionen noch folgen.
Dessau/MZ. - Das Städtische Klinikum hat seit dieser Woche einen neuen High-Tech-Computertomographen im Schockraum der Notaufnahme. Wie das Klinikum in einer Presseinformation mitteilt, steht das Gerät bereits am vorgesehenen Platz und muss im nächsten Schritt vom Tüv freigegeben werden. Ab dem 25. August soll es für den Patientenbetrieb zur Verfügung stehen, so die Planung von Susanne Siebenhaar, Abteilungsleiterin Medizintechnik.