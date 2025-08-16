Auf dem Spielplatz in der Lüneburger Straße in Köthen wurde in den letzten Wochen eine neue Schaukelanlage aufgebaut. Die hat eine besondere Geschichte.

Köthen/MZ. - Auf dem Spielplatz in der Lüneburger Straße in Köthen wurde in den letzten Wochen eine neue Schaukelanlage aufgebaut. Diese Anschaffung wurde 2024 im Rahmen des Köthener Bürgerbudgets beantragt.

Demnach sollte auf Wunsch der Anwohnerinnen und Anwohner eine neue Schaukel, sowohl mit gängigem Schaukelsitz, als auch mit einem Sitz für einen Erwachsenen mit Kleinkind angeschafft werden. Dies ist nun geschehen, schreibt die Stadt in einer entsprechenden Presseinformation. Die Anschaffungskosten beliefen sich auf rund 2.500 Euro. Die vorbereitenden Arbeiten sowie die Montage der Schaukelanlage erfolgte durch die Mitarbeiter der Grünflächenabteilung.

Die neue Schaukel ist aktuell noch mit einem Bauzaun abgegrenzt, da das umliegende Areal neu mit Rasen eingesät wurde. Voraussichtlich im September wird der Bauzaun zurückgebaut und die Schaukel zur Benutzung freigegeben.