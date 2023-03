Die Kita Tabaluga in Halle-Neustadt sorgt nach wie vor für Gesprächsstoff. Lob bekommt die Stadtverwaltung, weil sie jetzt eine Art Warnsystem für baufällige Gebäude einrichten will.

Stadtrat lobt „Warnsystem“ für marode Kitas in Halle

Die Kita Tabaluga in Neustadt ist sanierungsbedürftig.

Halle (Saale)/MZ - Nach den Diskussionen um die Kindertagesstätte „Tabaluga“ in Neustadt begrüßt Stadtrat Andreas Schachtschneider (Hauptsache Halle & Freie Wähler) die Initiative der Stadtverwaltung, eine Art „Frühwarnsystem“ für bauliche Probleme in Kitas einrichten zu wollen. Das sei eine Folge aus der Presseberichterstattung der MZ über die marode Kita Tabaluga in Neustadt.