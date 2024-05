Eine ganze Region kämpft für Janek - 18-Jähriger aus Roßlau ist an Leukämie erkrankt

Dessau-Rosslau/MZ. - Eine Region kämpft für Janek: Der 18-Jährige aus Roßlau ist an Leukämie erkrankt und braucht eine Stammzellspende. Bei der Suche nach einem genetischen Zwilling finden in und um Dessau-Roßlau herum gemeinsam mit dem Deutschen Stammzellregister zahlreiche Typisierungsaktionen statt.

In Roßlau hat Janeks Heimatverein Germania Roßlau am Sonnabend, 11. Mai, eine Aktion organisiert. Los geht es 10 Uhr. Am Abend findet vor dem Handball-Derby zwischen dem HC Aschersleben und Rot-Weiß Staßfurt eine Aktion statt. Initiiert von Marcel Werner, der einst für den Dessau-Roßlauer HV spielte und inzwischen das Staßfurter Trikot trägt. Janek ist der Sohn von Werners Cousin. Die gesamte Familie hofft derzeit auf die erlösende Nachricht, dass ein passender Stammzellenspender gefunden wurde.

Marcel Werner hatte sich mit seinem ehemaligen Mit- und Gegenspieler und heutigem HCA-Trainer Martin Wartmann in Verbindung gesetzt. „Martin hat sofort alle Verantwortlichen mit ins Boot geholt - und Aschersleben hat sein Okay gegeben. Das ist großes Kino. Sport verbindet eben in solchen Dingen extrem“, freut sich Werner über die Aktion, die heute zwischen 17 bis 19.30 Uhr stattfindet.

Doch es gibt noch weitere Termine: Am Sonntag, 12. Mai, sind von 10 bis 17 Uhr Typisierungen auf dem Wiesenburger Blumenmarkt in Wiesenburg möglich. Am Mittwoch, 15. Mai, gibt es von 17 bis 20 Uhr einen Stand beim Dessauer Firmenlauf im Stadtpark.