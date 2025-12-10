Die Bürgerinitiative Rosengarten kämpft seit Jahren um den Erhalt der beliebten Traditionsgaststätte „Buchenweg“ in Halle. Doch nun hat der Finanzausschuss des Stadtrats einem Verkauf des Lokals an einen Investor zugestimmt. Droht nun ein Abriss des Gebäudes?

Sie wird wohl nie wieder öffnen: die Gaststätte Buchenweg in Halles Süden.

Halle (Saale)/MZ. - Zwei leere Bierflaschen liegen auf dem Rasen vor der Gaststätte Buchenweg im halleschen Stadtteil Rosengarten. Stammen sie noch aus dem Juni 2023, als die Pächterin das beliebte Lokal im Süden der Stadt schloss? Seitdem kämpft die Bürgerinitiative (BI) Rosengarten um den Erhalt der Gaststätte.