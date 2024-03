Bewohner in Sorge: Die Betriebskosten einiger Objekte in Halle-Neustadt sind massiv gestiegen. In einem Punkt gar um das 55-Fache. Doch eine Einsicht in die Unterlagen wird den Mietern bislang verwehrt.

Verwaltet wird dieses Objekt in der Stolberger Straße von der in Düsseldorf ansässigen Residential Management GmbH (RSG).

Halle (Saale)/MZ - Einige Mieter der Stolberger- sowie der Lise-Meitner- und sechs weiterer Straßen, primär in Halle-Neustadt, konnten ihren Augen kaum trauen, als sie im vergangenen Dezember die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 erhalten haben. Denn gleich mehrere Kostenpunkte sind massiv angestiegen. In einem Abrechnungsbereich sollen die Mieter gar das 55-Fache der Vorjahreskosten stemmen. Betroffen sind Wohnungen in Halle, die von der in Düsseldorf ansässigen Residential Management GmbH (RSG) verwaltet werden.

Die Betriebskosten haben sich in einigen Positionen dermaßen rapide erhöht, dass deren Anstieg „nicht nachvollziehbar“ sei, so ein Bewohner aus dem Zehngeschosser in der Stolberger Straße, der seinen Namen aus Angst vor Konsequenzen für sein Mietverhältnis öffentlich nicht nennen möchte. Mussten die Bewohner des Hauses im Jahr 2021 gemeinsam noch 29.440 Euro an Betriebskosten zahlen, waren es ein Jahr später bereits 49.989 Euro – über 20.000 Euro mehr.

Kosten für Sperrmüll steigen von 280 auf 15.545 Euro

Fünf Positionen seien besonders stark in den Kosten gestiegen, wie der Rentner anhand der beiden Betriebskostenabrechnungen für das Haus zeigt, die der MZ vorliegen: die Gebäudeversicherung (verdoppelt auf 8.438 Euro pro Jahr), der Allgemeinstrom (nun 3.252 statt 186 Euro), die Gebäudereinigung (verdoppelt auf 3.180 Euro), die Hausmeisterkosten (von 1.828 auf 4.363 Euro) und die Kosten für den Sperrmüll. Letztere haben sich gar von 280 auf satte 15.545 Euro erhöht. Hintergrund: Der Vermieter darf die Kosten für die Beseitigung achtlos abgestellter Gegenstände auf alle Mieter umlegen. Natürlich sei auch Sperrmüll vor den Häusern, „aber ich kann nicht feststellen, dass es mehr geworden ist. Und erst recht nicht in dieser Steigerungsform“, so der Bewohner. „Da haut doch was nicht hin.“

Sein erster Gedanke, als er den Brief geöffnet und das Schreiben gelesen hatte: „Dass ich irgendwann obdachlos bin.“ Seit über 30 Jahren wohnt er in dem Haus. Von seinen circa 960 Euro Rente gehen aktuell etwa 750 für Miete und Strom drauf. „Das sind 120 Euro mehr als im Jahr zuvor.“ Ob er die Mehrkosten zahlen kann, wisse er noch nicht. „Ich mache mir Sorgen. Momentan hänge ich in der Luft“, so der Mieter. Bewilligt das Sozialamt seinen nun eingereichten Wohngeldantrag, könne er „sehr bescheiden weiterleben“.

„Wie die Steigerungen zustande kommen, das weiß kein Mensch.“

Bei der RSG habe er, ebenso wie andere Mieter, bereits Anfang Januar Widerspruch gegen die intransparenten Betriebskostenerhöhungen eingelegt und um Klarstellung gebeten, um diese nachvollziehen zu können. „Ich dachte zunächst, dass es sich um einen Rechenfehler handeln könnte.“ Andere Mieter sprechen von fiktiven Zahlen. Denn: „Wie die Steigerungen zustande kommen, das weiß kein Mensch.“ Die möchte er nun nachgewiesen haben.

In einem zweiten Brief, den er vorsorglich verschickt hat, erklärt er, dass er die neue Miete momentan nicht in voller Höhe bezahlen könne, da er noch auf den Bescheid der Wohngeldstelle warte. Die Antwort: Ein Brief, in dem stand, er befinde sich im Rückstand mit der Mietzahlung. „Ich habe das Gefühl, dass ich mit einem Computer kommuniziere“, so der Renter. „Niemand hat sich mit meiner Situation auseinandergesetzt.“ Er gehe von einem automatisierten Schreiben aus. Auch weil eine Unterschrift fehle.

Solch eine Nebenkostenexplosion habe ich bisher in Halle noch nie gesehen. Peter Scharz, Vereinsvorsitzender Mieterrat

Wenig später schließt er sich mit anderen Mietern kurz und nimmt gemeinsam Kontakt zum Mieterrat Halle auf. Es folgt eine Mieterversammlung, bei der neben 15 Mietparteien auch der Vorsitzende des kontaktierten Vereins, Peter Scharz, anwesend ist, um den Betroffenen Handlungsempfehlungen für derartige Situationen auszusprechen. Wichtig sei, so Scharz: Widerspruch einlegen, Belegeinsicht verlangen und dann vorerst „stillhalten und auf Antwort warten“. Falls keine Antwort komme „nicht zahlen“.

Primär in Halle-Neustadt: RSG verwaltet etwa 1.500 Wohneinheiten

„Solch eine Nebenkostenexplosion habe ich bisher in Halle noch nie gesehen.“ Bei bestimmten Einzelpositionen seien „astronomische Abweichungen zu den Vorjahren festzustellen“, so das Urteil des Vorsitzenden des Mieterrates. Scharz spricht von einer unverschämten Ausbeutung der Mieter, vermutet als Ursache „Gierflation im Quadrat“. Laut Scharz werden in Halle etwa 1.500 Wohneinheiten von der RSG verwaltet.

Das letzte Lebenszeichen der RSG habe der Mieter Anfang Februar erhalten. „In dem Brief stand, die Angelegenheit werde geprüft.“ Bis dahin solle er sich gedulden und von weiteren Kontaktversuchen absehen. Auf Anfragen der MZ hat die RSG nicht reagiert.