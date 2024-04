Der DRK-Kreisverband Köthen führt vom 1. bis 5. Mai ein internationales Elbe-Biwak in Aken durch. Was dabei geplant ist.

Aken/MZ. - Der DRK-Kreisverband Köthen führt vom 1. bis 5. Mai ein internationales Elbe-Biwak in Aken durch. Darüber informiert die Stadtverwaltung Aken in einer Pressemitteilung.

Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich vom Kanuclub Aken über die Festwiese bis hin zum Hafengelände. Unter der Leitung der Wasserwacht Köthen bietet dieses jährliche Ereignis eine Plattform, um die Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen der Wasserrettung und des Sanitätsdienstes zu testen und zu verbessern.

Internationales Flair erhält die Veranstaltung durch ganz besondere Gäste. Die Wasserwacht aus Norwegen wird mit 25 Teilnehmern ihre Aufwartung an der Elbe machen und ihre Erfahrungen und Fähigkeiten mit den hiesigen Kollegen teilen.

Ein Höhepunkt des Biwaks wird zweifellos die Nachtübung am Freitag, 3. Mai, bei der die Wasserretter und Fließwasserretter unter realistischen Bedingungen ihre Kompetenzen und ihre Reaktionsfähigkeiten in verschiedenen Notfallsituationen auf dem Wasser und an Land unter Beweis stellen müssen. Von der Rettung verunglückter Personen in der Elbe bis zur Versorgung von Verletzten sind die Szenarien breit gefächert und fordern das Können der Wasserretter, Fließwasserretter und Sanitäter heraus.

Die Teilnehmer erhalten eine fundierte Ausbildung in verschiedene Seiltechniken, die für die Wasserrettung unerlässlich sind, darunter das Werfen und Sichern von Rettungsseilen, das Aufbauen einer Seilfähre über den Fluss oder das Retten einer Person mittels RWC (Rescue Water Craft). Die Beherrschung von diesen Seiltechniken ist entscheidend für eine effektive Wasserrettung aus schwierigen Situationen.

Die heimischen DRK-Mitglieder fiebern bereits gespannt dem Biwak entgegen, dient es doch auch dem Austausch von Wissen und Erfahrungen zwischen den Teilnehmern. Es verspricht ein inspirierendes Ereignis zu werden, das die Bedeutung der Wasserrettung und des Sanitätsdienstes unterstreicht und die Gemeinschaft der Wachten stärkt.