In der Wörmlitzer Radwegekirche St. Petri sind Radler von Ostern bis zum Reformationstag willkommen. Am Sonntag wird dort einem regionalen Gottesdienst die Radsaison eröffnet.

Am Sonntag: Auf zum Anradeln!

Halle/MZ. - Radfahren, das ist für den evangelischen Pfarrer Olaf Wisch kein Hobby, sondern Alltag. „Ich habe kein Auto“, sagt der Theologe, der am Sonntag einen besonderen Gottesdienst in der Wörmlitzer Kirche halten wird. Dann wird dort um 10 Uhr die Radwegesaison mit einem regionalen Gottesdienst mit dem Chor Tricantus offiziell eröffnet. Seit 2009 ist das Gotteshaus aus dem 12. Jahrhundert am Saaleradwanderweg Radwegekirche.