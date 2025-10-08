weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  Händelmusik an Straßenbahnhaltestellen in Halle: SPD-Idee abgeschmettert: Keine Musik an Haltestellen

Viele Stadträte haben die Idee der SPD-Fraktion abgelehnt, an Havag-Haltestellen klassische Musik abspielen zu lassen. Eine letzte Abstimmung steht allerdings noch aus.

Von Jonas Nayda 08.10.2025, 10:00
Durch die kleinen Lautsprecher an Havag-Haltestellen Musik abspielen? Diese Idee fiel bei vielen Stadträten in Halle durch. (Foto: Silvio Kison)

Halle (Saale)/MZ. - Es klang schön, zumindest auf dem Papier. Realität wird es wohl nicht werden. Die Idee der SPD-Fraktion, an ausgewählten Havag-Haltestellen in Halle dauerhaft klassische Musik abspielen zu lassen, wurde von vielen Stadträten abgelehnt. Eine letzte Abstimmung steht allerdings noch aus.