Viele Stadträte haben die Idee der SPD-Fraktion abgelehnt, an Havag-Haltestellen klassische Musik abspielen zu lassen. Eine letzte Abstimmung steht allerdings noch aus.

Durch die kleinen Lautsprecher an Havag-Haltestellen Musik abspielen? Diese Idee fiel bei vielen Stadträten in Halle durch.

Halle (Saale)/MZ. - Es klang schön, zumindest auf dem Papier. Realität wird es wohl nicht werden. Die Idee der SPD-Fraktion, an ausgewählten Havag-Haltestellen in Halle dauerhaft klassische Musik abspielen zu lassen, wurde von vielen Stadträten abgelehnt. Eine letzte Abstimmung steht allerdings noch aus.