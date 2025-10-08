Modellbahn-Fan Dieter Zimmermann aus dem Harz hat seine detailgetreue Miniatur der Dampflok „01 005“ vor dem fast 100 Jahre alten Original in Staßfurt platziert. Wie es zu diesem besonderen Treffen kam und was hinter dem aufwändig gebauten Modell steckt.

Den besonderen Moment hält Dieter Zimmermann im Foto fest: Sein Modell der „01 005“ steht auf dem Original, der Dampflok-Legende.

Landkreis Harz/MZ. - Vorsichtig entfernt Dieter Zimmermann die Schaumstoffpolsterung aus der Holzkiste. „Die Lok müssen wir mit den Schienen nehmen“, sagt er. Wenig später erfüllt sich für den begeisterten Modelleisenbahner aus Halberstadt ein Traum: Das von ihm gebaute Modell der Dampflok-Legende „01 005“ trifft auf ihr Original.