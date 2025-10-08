Das Gedenken an den Anschlag vom 9. Oktober 2019 beschäftigt am Donnerstag auch die Polizei und sorgt für Verkehrseinschränkungen. Wo genau und wann Autos und Straßenbahnen nicht fahren, teilt jetzt die Polizei mit.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Am morgigen Donnerstag, 9. Oktober, jährt sich der Anschlag in Halle und Wiedersdorf zum sechsten Mal. Aus diesem Anlass wird es im Stadtgebiet von Halle mehrere Veranstaltungen und Versammlungen geben. Auch die Polizei bereitet sich deshalb auf einen besonderen Einsatztag vor.

Die Polizei werde rund um die Veranstaltungen und versammlungsrechtlichen Aktionen mehrere Maßnahmen zu deren Schutz umsetzen sowie verstärkt mit Einsatzkräften präsent sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Halle.

Ludwig-Wucherer-Straße ist von 15 bis 20 Uhr gesperrt

Im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen werde in der Zeit von 15 bis etwa 20 Uhr eine Sperrung für den Fahrzeugverkehr in der Ludwig-Wucherer-Straße zwischen der Lessing- und der Goethestraße erforderlich. Davon würden beide Fahrtrichtungen betroffen sein.

Auch der Straßenbahnverkehr könne in dieser Zeit die Ludwig-Wucherer-Straße nicht befahren. Der Verkehr werde entsprechend abgeleitet. Bezüglich der Einschränkungen und Auswirkungen für den Straßenbahnverkehr verweist die Polizei auf die Auskunftssysteme der Havag.

Weitere Einschränkungen zeitweise unter anderem am Steintor

Zudem werde 14 bis 16 Uhr ein Aufzug entlang der Anschlagsorte stattfinden. Dabei werde es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen im Bereich des Steintors, der Magdeburger Straße, der Paracelsusstraße (zwischen Steintor und Wasserturm) und der Ludwig-Wucherer-Straße kommen, heißt von der Polizei.

Um die Durchführung dieser Versammlung zu gewährleisten, erfolge eine entsprechende Ableitung des Fahrzeugverkehrs. Die Polizei empfiehlt, den Bereich der nördlichen Innenstadt und des Paulusviertels möglichst zu umfahren.