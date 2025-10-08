Köthen/MZ. - Mit Beginn des neuen Semesters an der Hochschule Anhalt am Montag wurde eine Calesthenics-Anlage auf dem Campus in Köthen eröffnet. Auf einhundert Quadratmetern vereint sie Turngeräte wie Hängeleiter, Sprossenwand und Dip-Barren. Calesthenics, erklärt Sportkoordinatorin Beatrice Anders, bedeute Training mit dem eigenen Körpergewicht. „Wir wollen die Leute bewegen“, sagt die Fitnesstrainerin.

Die neue Anlage gegenüber der Mensa stehe nicht nur Studenten zur Verfügung, sondern sei offen für alle Köthener. Mehrere QR-Codes an der Anlage beschreiben die Anwendungen und Übungen an den einzelnen Geräten. Auch Kurse würden von der Hochschule angeboten. Die Anlage sei aus Edelstahl und damit sehr hochwertig konzipiert. Sie sei außerdem für Rollstuhlfahrer geeignet und soll zudem ein Ort der Begegnung sein. Ein hochwertiger Fallschutzboden mindere die Gefahr von Verletzungen.