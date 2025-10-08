Zehn Jahre und vier Bauabschnitte hat es gebraucht, bis das Wasserwerk in Lützen auf dem neuesten Stand der Technik ist. Wie viel Geld investiert wurde und was trotzdem noch fehlt.

Warum das Lützener Wasserwerk neu, aber doch nicht ganz komplett ist

Unmittelbar neben dem Wasserwerksgelände (im Hintergrund) erläutert ZWA-Geschäftsführer Franz-Xaver Kunert (r.) seinen Gästen die Funktionsweise eines der Trinkwasserbrunnen, von denen es im Martzschpark insgesamt fünf gibt.

Lützen - Als „längste Baumaßnahme in der Geschichte des Verbandes“ charakterisierte Franz-Xaver Kunert, Geschäftsführer des Zweckverbands für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (ZWA) Bad Dürrenberg, die Sanierung des Lützener Wasserwerkes an der B87. Die hatte im September 2015 begonnen und ist nun, nach fast genau zehn Jahren, abgeschlossen. Und sie hat sich gelohnt. „Wir haben jetzt ein Wasserwerk auf dem hundertprozentigen Stand der Technik“, so Kunert.