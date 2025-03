Halle (Saale)/MZ. - Wer an der Haltestelle „Marktplatz“ auf eine Straßenbahn wartet, bekommt in der Regel eine reiche Vielfalt an Geräuschen zu hören. Der Markt gehört in der Regel in jeder Stadt zu einem der lautesten Orte. In Halle sollen die Geräusche, die man auf dem Marktplatz zu hören bekommt, in Zukunft jedoch wohlklingender werden. Die SPD-Fraktion schlägt vor, klassische Musik an den Haltestellen abspielen zu lassen. Damit erhofft man sich gleich mehrere positive Effekte.

