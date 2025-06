In Sachsen haben sich die Mietschulden verdoppelt: Wie gehen die Wohnungsgesellschaften im Saalekreis mit dem Thema um, und wie wirken sich höhere Preise fürs Heizen aus?

Viele Wohnblöcke in Merseburg hängen am Fernwärmenetz. Die Preiserhöhung für 2025 schlägt daher auch auf die Nebenkosten durch.

Merseburg/Querfurt/Leuna/ MZ. - Die Mietschulden haben sich 2024 binnen eines Jahres verdoppelt, klagte kürzlich der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Sachsen. In diesem sind 120 Wohnungsgesellschaften organisiert – die meisten sind kommunale. Gegenüber der „LVZ“ führte ein Verbandsvertreter den massiven Anstieg vor allem auf stark erhöhte Neben-, konkret Heizkosten zurück. Die gibt es auch diesseits der Landesgrenze. Sind also die Rückstände der Mieter im Saalekreis ebenso gestiegen?