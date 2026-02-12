Der Rosenmontagsumzug in Halle sorgt für Sperrungen und Umleitungen im Stadtgebiet. Wo genau mit Einschränkungen zu rechnen ist.

Halle/MZ/EI. - Wegen des Rosenmontagsumzugs am Montag, 16. Februar, kommt es in Halle zu umfangreichen Einschränkungen im Straßenbahnverkehr.

Der Umzug startet im Bereich Burgstraße/Mühlweg und führt über Bernburger Straße, Geiststraße, Große Ulrichstraße, Große Steinstraße, Hansering und Leipziger Straße bis zum Marktplatz. Wie die Havag mitteilt, ist zwischen 7.30 und 16 Uhr entlang der Strecke mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Zwischen Burg Giebichenstein und Mühlweg wird gesperrt

So ist der Abschnitt zwischen Burg Giebichenstein und Mühlweg während des gesamten Zeitraums gesperrt. Ab 10.30 Uhr kommen weitere Sperrungen zwischen Reileck und Franckeplatz über den Marktplatz sowie zwischen Saline und Am Steintor hinzu. In dieser Zeit werden die Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 und 16 großräumig umgeleitet.

Fahrgäste müssen sich laut Havag auf veränderte Linienführungen einstellen; einzelne Anschlüsse können nicht gewährleistet werden. Das Verkehrsunternehmen empfiehlt, mehr Zeit einzuplanen und sich vor Fahrtantritt über alternative Verbindungen zu informieren. Aktuelle Informationen werden über Fahrgastanzeigen, Durchsagen sowie online bereitgestellt.

HWS: Großeinsatz zum Aufsammeln von Müll

Auch die Mitarbeitenden der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft (HWS) haben am Rosenmontag alle Hände voll zu tun und räumen nach dem Umzug die Strecke von Konfetti und anderen Überresten auf.

Mit Kehrmaschinen, einem Papiersammler, einem Kleintransporter und etlichen Besen sind sie dafür hinter dem Rosenmontagszug von der Burgstraße bis zum Beginn der Leipziger Straße unterwegs. Zusätzlich wird die Talamtstraße gereinigt. Die Leipziger Straße und der Marktplatz werden am nächsten Morgen gesäubert.