In Reichardtswerben im Burgenlandkreis, einem Ortsteil von Weißenfels, ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit einem Pferdeanhänger gekommen. Was sich genau zugetragen hat.

Weißenfels/MZ - Im Weißenfelser Ortsteil Reichardtswerben (Burgenlandkreis) ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall ein Pferdeanhänger beschädigt worden. Nach Polizeiangaben hatte sich der Hänger aus bislang ungeklärter Ursache in der Von-Seydlitz-Straße während der Fahrt von seinem Zugfahrzeug gelöst. In der Folge sei der Hänger in den Straßengraben gerollt. Verletzt worden sei niemand.