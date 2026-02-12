Unfall im Burgenlandkreis Pferdeanhänger löst sich bei Weißenfels während der Fahrt vom Zugfahrzeug
In Reichardtswerben im Burgenlandkreis, einem Ortsteil von Weißenfels, ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit einem Pferdeanhänger gekommen. Was sich genau zugetragen hat.
Weißenfels/MZ - Im Weißenfelser Ortsteil Reichardtswerben (Burgenlandkreis) ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall ein Pferdeanhänger beschädigt worden. Nach Polizeiangaben hatte sich der Hänger aus bislang ungeklärter Ursache in der Von-Seydlitz-Straße während der Fahrt von seinem Zugfahrzeug gelöst. In der Folge sei der Hänger in den Straßengraben gerollt. Verletzt worden sei niemand.