In der Silvesternacht vor einem Jahr soll ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Neustadt den Briefkasten der Wache gesprengt haben. Viele Fragen bleiben offen.

Nach Böllerangriff auf eigenen Briefkasten: Doch Sonderbehandlung für Feuerwehr Halle-Neustadt?

Nach der Explosion waren der Briefkasten - hier nicht mehr zu sehen - und Teile des Zauns zerfetzt.

Halle (Saale)/MZ - Gegenüber vom Sparkassen-Eisdom an der Selkestraße steht die Wache der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Neustadt. Der feuerrote Metallzaun macht einen neuwertigen Eindruck, ebenso der Briefkasten. In der Silvesternacht vor einem Jahr war das anders. Da machten die Kameraden negative Schlagzeilen. Der Vorwurf: Sie sollen den Briefkasten selbst gesprengt und Teile des Zauns damit zerstört haben.