Statistik-Jahrbuch 2025 Geburten, Jobs, Tourismus: So entwickelt sich der Landkreis Harz
Die Experten des Statistischen Landesamtes haben wieder durchgezählt. Welche interessanten Fakten das Jahrbuch 2025 über den Landkreis Harz verrät.
Aktualisiert: 30.12.2025, 10:25
Landkreis Harz/MZ. - Die schlechte Nachricht zuerst: Der Harzkreis schrumpft weiter. Das geht aus dem Jahrbuch 2025 hervor, das das Statistische Landesamt im Dezember veröffentlicht hat. Demnach lebten 205.484 Frauen, Männer und Kinder zum Jahreswechsel 2024/2025 im Landkreis Harz. Das ist ein Minus von 1.650 im Vergleich zum Vorjahr. Immerhin: Es gibt noch mehr Harzer als eine Prognose vor drei Jahren angenommen hatte; sie schätzte 201.300 Personen für 2025 und 180.700 fürs Jahr 2035.