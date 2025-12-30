Wirtschaft sucht Azubis Falkenstein wird zum Treffpunkt für Ausbilder und Azubis
Die Sekundarschule Ermsleben und die Stadt Falkenstein/Harz veranstalten zum dritten Mal eine Azubi-Hausmesse: Regionale Unternehmen präsentieren sich künftigen Schulabgängern, die so direkt erfahren, welche Ausbildungsmöglichkeiten es in ihrer Heimat gibt.
30.12.2025, 11:30
Ermsleben/MZ. - Mit einer Azubi-Hausmesse bieten die Sekundarschule „Ludwig Gleim“ und die Stadt Falkenstein/Harz 2026 zum dritten Mal Ausbildern und künftigen Auszubildenden ein Podium: Schüler werden bei der Berufsorientierung unterstützt, Unternehmen können die Gelegenheit nutzen und sich den Jugendlichen vorstellen, vielleicht auch schon erste Kontakte knüpfen. Die Hausmesse findet am 27. Februar statt.