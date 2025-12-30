weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Feuerwerk und Sicherheit: Vorbereitung auf Silvester in Dessau-Rosslau

Silvester steht vor der Tür. Wie sich Tierheim, Polizei, Klinikum und Sparkasse in Dessau-Roßlau auf den Jahreswechsel vorbereiten.

Von Tizian Hempel, Heidi Thiemann und Robert Horvath Aktualisiert: 30.12.2025, 12:42
Farbenfrohe Tradition zum Jahreswechsel: Über Feuerwerk scheiden sich die Geister. (Foto: Sina Schuldt/dpa)

Dessau-Roßlau/MZ. - Wenige Tage vor Silvester ist es wieder so weit: Seit Montag darf hierzulande offiziell Feuerwerk verkauft werden. Für viele bedeutet das Vorfreude pur. Doch nicht jeder ist gut auf Böller und Raketen zu sprechen. Die MZ hat sich umgehört und vor der großen Nacht mit Tierheim, Polizei, Klinikum und Sparkasse gesprochen.