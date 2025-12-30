Silvester steht vor der Tür. Wie sich Tierheim, Polizei, Klinikum und Sparkasse in Dessau-Roßlau auf den Jahreswechsel vorbereiten.

Alkohol und Böller - So bereiten sich Tierheim, Polizei und Klinikum auf den Jahreswechsel vor

Dessau-Roßlau/MZ. - Wenige Tage vor Silvester ist es wieder so weit: Seit Montag darf hierzulande offiziell Feuerwerk verkauft werden. Für viele bedeutet das Vorfreude pur. Doch nicht jeder ist gut auf Böller und Raketen zu sprechen. Die MZ hat sich umgehört und vor der großen Nacht mit Tierheim, Polizei, Klinikum und Sparkasse gesprochen.