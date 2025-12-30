Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz Jugendsprecherin mit Power: Lilly Mädel bringt frischen Wind in den Kinderschutzbund
Sie ist erst 15, aber schon eine echte Stimme für die Jugend: Lilly Mädel aus Ziegelrode will nicht nur mitreden, sondern etwas bewegen. Ihre Ideen reichen vom Gemeinschaftsgarten bis zur Mitbestimmung im Vorstand.
30.12.2025, 13:00
Eisleben/MZ - „Ich will, dass Kinder und Jugendliche gehört werden“, sagt Lilly Marleen Mädel selbstbewusst. Die 15-Jährige aus Ziegelrode ist seit zwei Monaten Jugendsprecherin beim Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz und bringt frischen Wind in die Runde. Aufgeschlossen, klug und voller Ideen möchte sie nicht nur die Stimme der jungen Generation sein, sondern auch andere motivieren, sich einzubringen.