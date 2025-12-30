Sie ist erst 15, aber schon eine echte Stimme für die Jugend: Lilly Mädel aus Ziegelrode will nicht nur mitreden, sondern etwas bewegen. Ihre Ideen reichen vom Gemeinschaftsgarten bis zur Mitbestimmung im Vorstand.

Lilly Marleen Mädel ist 15 und engagiert sich jetzt als Jugendsprecherin beim Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz.

Eisleben/MZ - „Ich will, dass Kinder und Jugendliche gehört werden“, sagt Lilly Marleen Mädel selbstbewusst. Die 15-Jährige aus Ziegelrode ist seit zwei Monaten Jugendsprecherin beim Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz und bringt frischen Wind in die Runde. Aufgeschlossen, klug und voller Ideen möchte sie nicht nur die Stimme der jungen Generation sein, sondern auch andere motivieren, sich einzubringen.