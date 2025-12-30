weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Feuerwerksverkauf ist gestartet: Feuerwerksverkauf startet mit großem Andrang: Bitterfeld ist fast im Ausnahmezustand

Feuerwerksverkauf ist gestartet Feuerwerksverkauf startet mit großem Andrang: Bitterfeld ist fast im Ausnahmezustand

Dutzende warten vor Ladenöffnung im BiWo-Center in Bitterfeld: Der Feuerwerksverkauf 2025 startet mit einem Ansturm.

Von Benjamin Telm Aktualisiert: 30.12.2025, 11:23
Morgens um 6 Uhr herrscht bei Zimmermann im BiWo-Center der Ausnahmezustand. Die Leute wollen Feuerwerk.
Morgens um 6 Uhr herrscht bei Zimmermann im BiWo-Center der Ausnahmezustand. Die Leute wollen Feuerwerk. (Foto: Benjamin Bergner)

Bitterfeld/MZ. - Bei Zimmermanns im BiWo-Center herrscht am frühen Montagmorgen Ausnahmezustand. Vor der Tür drängen sich 60 bis 70 Menschen, dick eingepackt, mit wohl nur einem Ziel vor Augen: Sie wollen Raketen, Batterien, Böller zu kaufen. Punkt sechs Uhr, zur Öffnung, gibt es dann kein Halten mehr – der Feuerwerksverkauf 2025 startet.