Dutzende warten vor Ladenöffnung im BiWo-Center in Bitterfeld: Der Feuerwerksverkauf 2025 startet mit einem Ansturm.

Feuerwerksverkauf startet mit großem Andrang: Bitterfeld ist fast im Ausnahmezustand

Morgens um 6 Uhr herrscht bei Zimmermann im BiWo-Center der Ausnahmezustand. Die Leute wollen Feuerwerk.

Bitterfeld/MZ. - Bei Zimmermanns im BiWo-Center herrscht am frühen Montagmorgen Ausnahmezustand. Vor der Tür drängen sich 60 bis 70 Menschen, dick eingepackt, mit wohl nur einem Ziel vor Augen: Sie wollen Raketen, Batterien, Böller zu kaufen. Punkt sechs Uhr, zur Öffnung, gibt es dann kein Halten mehr – der Feuerwerksverkauf 2025 startet.