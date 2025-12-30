Wiederaufbau Altes Rathaus Halle Ein Stück Stadt kehrt zurück: 3-D-Bilder lassen das Barockportal wieder leben
Die Bürgerinitiative Rathausseite setzt sich seit vielen Jahren für den Wiederaufbau des Alten Rathauses in Halle ein. Nun gibt es verschiedene Visualisierungen des Barockflügel-Portals, das am historischen Standort auf dem halleschen Markt aufgestellt werden soll.
Halle (Saale)/MZ. - Seit vielen Jahren kämpft der Förderverein Stiftung Altes Rathaus darum, das Alte Rathaus auf dem halleschen Marktplatz wieder auferstehen zu lassen. Mit großem Erfolg: Die Bürgerinitiative (BI) Rathausseite hat auch in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Spenden für ihr ambitioniertes Projekt, das Barockflügel-Portal wieder aufzubauen, einnehmen können. Für eine bessere Sichtbarkeit gibt es nun auch eine 3-D-Visualisierung des historischen Bauwerks.