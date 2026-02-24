weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Fördermittel für Schulen: Halle plant umfangreiche Sanierungen

Startchancen für Schulen Geldsegen für 21 Schulen in Halle - Stadt plant umfangreiche Bauprojekte

Die Stadtverwaltung plant große Investitionen in mehrere Schulen. Insgesamt 21 Standorte sollen profitieren.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 24.02.2026, 09:54
Blick auf die Grundschule Kastanienallee: Neue Ausstattung aus Fördermitteln soll den Schulalltag für Schüler und Lehrer verbessern.
Blick auf die Grundschule Kastanienallee: Neue Ausstattung aus Fördermitteln soll den Schulalltag für Schüler und Lehrer verbessern. (Archivfoto: Silvio Kison)

Halle (Saale)/MZ. - Schüler und Lehrer in Halle können sich freuen: In den nächsten drei Jahren will die Stadt insgesamt 16 Millionen Euro in mehrere neue Baumaßnahmen und kleinere Anschaffungen stecken. 21 Schulen verteilt über das ganze Stadtgebiet sollen profitieren.