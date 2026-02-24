Startchancen für Schulen Geldsegen für 21 Schulen in Halle - Stadt plant umfangreiche Bauprojekte
Die Stadtverwaltung plant große Investitionen in mehrere Schulen. Insgesamt 21 Standorte sollen profitieren.
Aktualisiert: 24.02.2026, 09:54
Halle (Saale)/MZ. - Schüler und Lehrer in Halle können sich freuen: In den nächsten drei Jahren will die Stadt insgesamt 16 Millionen Euro in mehrere neue Baumaßnahmen und kleinere Anschaffungen stecken. 21 Schulen verteilt über das ganze Stadtgebiet sollen profitieren.