Nach der Wahl ist Schluss für Sebastian Striegel im Landtag. Der Mittvierziger aus Halle will nicht bis zur Rente Politik machen. Wo sich der Landtagsabgeordnete gerade überall ausprobiert und ob er vielleicht zur Autobahnpolizei geht.

Wird Sebastian Striegel Handwerker? „Böse Zungen behaupten, unter Strom setzen, das könnte ich“

Noch-Landtagsabgeordneter Sebastian Striegel bricht gerade zu neuen beruflichen Ufern auf.

Halle (Saale)/MZ. - Im vergangenen Sommer hatte Landtagsabgeordneter Sebastian Striegel in Sachsen-Anhalt für ein kleines politisches Beben gesorgt: Er macht Schluss. Mit der Politik. Zumindest wird er bei den kommenden Landtagswahlen nicht als Kandidat für die Grünen antreten. Und dann? Was kommt nach dem Politikruhestand?