Neueröffnung Künftiges Käsegeschäft in Ascherslebener Taubenstraße präsentiert vorab sein Angebot
Uwe Jordan aus Bernburg will im Januar in Aschersleben einen kleinen Feinkostladen eröffnen. Auch ein Bistro soll integriert werden. Wann es schon einmal einen Vorgeschmack auf das künftige Angebot gibt.
Aschersleben/MZ - In der Taubenstraße in Aschersleben steht eine Neueröffnung bevor: Ende Januar soll im ehemaligen Fotostudio ein Käsefeinkostladen samt einem kleinen Bistro entstehen. Betreiber wird Uwe Jordan sein. Neben Käsespezialitäten wird der Bernburger dann auch französische Wurstwaren im Angebot haben.