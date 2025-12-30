Kurz vor Weihnachten öffnet die Holzwerkstatt in diesem Jahr ein letztes Mal. Dabei entstehen viele Last-Minute-Geschenke.

Jonas, Alex, Moritz und Oscar (v.li.) haben vor Weihnachten noch fleißig in der Holzwerkstatt gebastelt.

Bernburg/MZ. - Das Holz sägen, die Kanten abschleifen, schließlich noch einen Stern mit Leim auf die Spitze kleben: Die Handgriffe von Jonas sehen routiniert aus. Kein Wunder. Schließlich ist es schon der dritte Weihnachtsbaum, den der 14-Jährige so kurz vor Weihnachten in der Holzwerkstatt „Kinderhand“ zusammenbaut. Zum Schluss möchte Jonas noch eine Lichterkette an den Baum hängen.